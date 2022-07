250 ospiti per la 52° edizione del Giffoni

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 13 luglio 2022) di Monica De Santis Saranno 5000 i giffoner provenienti da 33 nazioni che quest’anno parteciperanno all’numero 52 del?Film Festival dedicata agli “Invisibili” e presentata ieri mattina a Pompei. Il via il 21 luglio. Body positivity, la scoperta dell’altro, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all’età adulta, l’amore senza etichette, ma anche argomenti delicati come bulimia, anoressia e sclerosi multipla: a raccontarlo saranno le 118 opere in concorso e 30 fuori concorso da 35 Paesi. Saranno invece 250 gliche parteciperanno alla kermesse che si chiuderà il 30 luglio. Si va da Gary Oldman a Richard Madden, e poi ancora Gabriele Mainetti, Eduardo Scarpetta, Laura Morante, i Me contro Te e Maria Chiara Giannetta. Ma non solo aarriveranno anche Oliviero Toscani, ...