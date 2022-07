(Di martedì 12 luglio 2022) Il Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale della Campania, avvocato, ha rilasciato laper un nuovo insediamento produttivo nel territorio regionale, nel comune di Montefredane, nell’industriale di Pianodardine in provincia di Avellino. A pochi giorni dunque dalla nascita dello Sportello Unico Digitale, in tempi record il Commissario Straordinario del Governo all’esito di un’apposita conferenza di servizi, ha dato parere favorevole alle documentazioni presentate, rilasciando l’, lain Italia dalla nascita delle ZES. “Stiamo viaggiando spediti verso il raggiungimento dei risultati prefissati – ha dichiarato il Commissario Straordinario del ...

Pubblicità

irpiniatimes1 : Zone economiche speciali (Zes), Fiordellisi (Cgil Avellino): “Serve una pianificazione attenta e condivisa”… - paolofiorenzani : RT @unioncamere: Giovedì 21/7 #webinar sullo #SportelloUnicoDigitale delle #ZES (Zone Economiche Speciali), all’interno delle quali le #imp… - unioncamere : Giovedì 21/7 #webinar sullo #SportelloUnicoDigitale delle #ZES (Zone Economiche Speciali), all’interno delle quali… - HumanNa79419511 : @Andreaf2008F Perché l’Iraq e la Siria si trovano in zone di conflitto di lunghe date. Scaturiti da motivi ufficial… - ConfindustriaSa : ???Attivato lo ?????????????????? ?????????? ???????????????? #??????, istituito con il DL Recovery (DL n°152/2021) con l’obiettivo di accel… -

Il Denaro

'LeSpeciali del Sud sono una concreta opportunita' per l'impresa e per i territori: per questo ho avviato oggi un tavolo con i rappresentanti di Confindustria. Il passo successivo sara' l'...... riporti la pace nell'area e limiti le ricaduteper la Turchia in crisi, stimate al ...ritirato il suo supporto decidendo di negoziare con Ankara i futuri assetti del paese e le relative... Zone economiche speciali, Giosy Romano firma la prima autorizzazione Unica in area Zes - Ildenaro.it Duecento milioni a sostegno di quelle più isolate. L'obiettivo è fermare l'esodo con servizi e digitale Infrastrutture, fisiche e digitali, viabilità e poi impianti, sportivi e civici, funivie, piscin ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...