Zelensky dà l’ordine di liberare il sud, perché ora è possibile (Di martedì 12 luglio 2022) Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha detto che il suo paese può contare su centinaia di migliaia di uomini per la controffensiva del sud, nei calcoli (li ha fatti ieri in un’inter... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha detto che il suo paese può contare su centinaia di migliaia di uomini per la controffensiva del sud, nei calcoli (li ha fatti ieri in un’inter... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

SemperAdamantes : RT @tradori: Zelensky: 'Dobbiamo punire la Russia - Paese terrorista - per tutto ciò che ha commesso contro l'Ucraina e L’ORDINE MONDIALE I… - GiovanniTarchi : RT @tradori: Zelensky: 'Dobbiamo punire la Russia - Paese terrorista - per tutto ciò che ha commesso contro l'Ucraina e L’ORDINE MONDIALE I… - AttilaAzureRive : RT @ultimoft: L’ordine dato da Zelensky di liberare il Sud ha una sola spiegazione: l’operazione è già in corso, altrimenti sarebbe stato c… - cordaro_enzo : RT @tradori: Zelensky: 'Dobbiamo punire la Russia - Paese terrorista - per tutto ciò che ha commesso contro l'Ucraina e L’ORDINE MONDIALE I… - Trovolavorobiz : RT @tradori: Zelensky: 'Dobbiamo punire la Russia - Paese terrorista - per tutto ciò che ha commesso contro l'Ucraina e L’ORDINE MONDIALE I… -