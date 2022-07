Pubblicità

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Zazzaroni su #Mourinho: 'Si è condannato alla faccia di merda, delittuoso iniziare la stagione così' - Pall_Gonfiato : #Zazzaroni su #Mourinho: 'Si è condannato alla faccia di merda, delittuoso iniziare la stagione così' - NaiveLeftist : RT @asrsupporter: Jose Mourinho non fa una dichiarazione pubblica dal 26 maggio. Eppure, come narra la prima pagina del @CorSport , ha d… - Yuro_23 : RT @CorSport: #Mourinho e i tifosi della #Roma meritano #Dybala | Il commento del nostro direttore Ivan #Zazzaroni ?? - LazioFabio : @CorSport Per il Romagnoli-Day la copertina di questo “giornale” dedica più di metà spazio ad un finto virgolettato… -

... al posto di Pinto, al posto die di tutti i tifosi, quindi al posto della Roma, alla fine ...risarcimenti per aver deliberatamente rovinato l' immagine di una grande società! I vari, ...A chi in passato ha accusato, Pinto e i Friedkyn di puntare a ingaggiare solo i giocatori ... Sarà forse questo il motivo per cui, Maida, Barbano e tutti i loro amici di merenda hanno ...Non ha fatto la «faccia di merda» - è l’espressione che Mourinho usa di solito, riferendola a se stesso, per dichiarare la propria incazzatura -. Tuttavia ieri sera, così come domenica scorsa a Fiumic ...Blog Calciomercato.com: Come accade ogni volta si parla di calciomercato, la stampa non ha mai una buona notizia per la Roma. Cessioni eccellenti, acquisti sfumati, trattative lunghe ...