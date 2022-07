Yubo | il nuovo Tinder per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni | ecco come funziona il social pensato per gli adolescenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) Gli ideatori di questa nuova app sono tre ingegneri francesi. Questo potrebbe sembrare l’inizio di una delle più famose barzellette ma vi assicuriamo che qui tutto è vero.è il primonetwork studiato per gliche non si basa sulla logica degli influencer. L’applicazione, che si rivolge ad un pubblico di età compreso tra i 13 e i 17, è diventata virale da subito in Usa per poi espandersi in tutta Europa (Italia compresa). Ilinfatti è già presente negli store del nostro Paese ma non ha ancora preso piede. Se nello Stato a stelle e strisce continua la lotta per tentare di bloccare l’app cinese TikTok,invece prosegue la sua corsa in modo “safe”. Cosa fa nello specifico? Evita l’iscrizione a maggiorenni e minori di 13e ...