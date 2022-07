Xiaomi, arriva la pesante sanzione: dovrà pagare 3,2 milioni (Di martedì 12 luglio 2022) Anche la Xiaomi finisce nel mirino dell’AGCOM, che le infligge una pesantissima sanzione. Andiamo a vedere cosa ha violato il colosso cinese. Torna a lavoro l’AGCOM che adesso è pronta ad infliggere una pesantissima sanzione nei confronti di Xiaomi. Infatti il colosso cinese della tecnologia ha commesso alcune infrazioni: scopriamo quali sono. Il logo del colosso della tecnologia cinese (Via WebSource)Alla fine anche Xiaomi è finita nel mirino dell’AGCOM che adesso è pronto a sanzionarla. Infatti in queste ore il Garante della Concorrenza e del Mercato inflitto una pesantissima multa alla divisione italiana del colosso cinese per 3,2 milioni di Euro. Infatti come si legge nella nota pubblicata dall’autorità italiana, l’azienda avrebbe “ostacolato l’esercizio da parte ... Leggi su vesuvius (Di martedì 12 luglio 2022) Anche lafinisce nel mirino dell’AGCOM, che le infligge una pesantissima. Andiamo a vedere cosa ha violato il colosso cinese. Torna a lavoro l’AGCOM che adesso è pronta ad infliggere una pesantissimanei confronti di. Infatti il colosso cinese della tecnologia ha commesso alcune infrazioni: scopriamo quali sono. Il logo del colosso della tecnologia cinese (Via WebSource)Alla fine ancheè finita nel mirino dell’AGCOM che adesso è pronto a sanzionarla. Infatti in queste ore il Garante della Concorrenza e del Mercato inflitto una pesantissima multa alla divisione italiana del colosso cinese per 3,2di Euro. Infatti come si legge nella nota pubblicata dall’autorità italiana, l’azienda avrebbe “ostacolato l’esercizio da parte ...

