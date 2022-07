X – A Sexy Horror Story | ecco i primi tre minuti del nuovo horror da brividi

Leggi su velvetmag

(Di martedì 12 luglio 2022) Dopo una lunga attesa, approderà il prossimo 14 luglio nelle sale italiane X – A, l’atteso slasher con Mia Goth e Jenna Ortega. La pellicola sarà distribuita da Midnight Factory ed è già stata promossa a pieni voti dal Re del brivido Stephen King. Nel 1979, una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas. Tuttavia, l’anziana coppia che la ospita, in una fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse ambiguo per i giovani attori. Nel corso della notte, questa attrazione inquietante scoppierà in tutta la sua violenza e terrore. In attesa dell’uscita nelle sale italiane, datata 14 luglio, Midnight Factory ha rilasciato in esclusiva la clip deitredi X – A ...