WWE: Sempre più lontano il ritorno dei titoli di coppia femminili? (Di martedì 12 luglio 2022) Come è noto i titoli tag team femminili sono vacanti dopo che Sasha Banks e Naomi hanno lasciato uno show di WWE Raw a maggio senza parteciparvi, venendo per questo sospese. La settimana successiva la WWE ha annunciato che i titoli sarebbero rimasti e che un torneo era previsto in futuro. Da allora, tuttavia, non è emersa alcuna notizia in merito. Natalya è stata spostata in una rivalità per il titolo in singolo con Ronda Rousey e, settimane prima dell'abbandono di Naomi e Sasha Banks, Liv Morgan e Rhea Ripley sono state divise, riducendo notevolmente il numero di squadre. I talent interpellati fa Fightful Select hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna notizia su quando o se il torneo per il titolo tag team si svolgerà effettivamente. Inoltre, sostengono di non aver sentito alcuna discussione sui ...

