WWE: Ritorno a Raw per Dolph Ziggler, ha messo gli occhi su Theory e di conseguenza la valigetta? (Di martedì 12 luglio 2022) Tolta l’apparizione veloce nella battle royal per l’ultimo posto a Money In The Bank di qualche settimana fa, Dolph Ziggler era assente da Raw dal 4 Aprile scorso, quando perse il titolo NXT contro Bron Breakker. Questa notte lo Show Off si è fatto vedere durante il main event che vedeva contrapposti Bobby Lashley e Riddle a Seth Rollins e Theory e ha preso di mira proprio il possessore della valigetta, contro il quale sta già combattendo nei recenti live event. Turn face e…? In un incrocio di rivalità nel main event di stanotte è andato in scena un tag team match, con Theory che prima del match ha anche chiesto a Seth Rollins consigli su come incassare la valigetta. Durante il match è risuonata all’improvviso la theme di Ziggler che si è accomodato a bordo ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 12 luglio 2022) Tolta l’apparizione veloce nella battle royal per l’ultimo posto a Money In The Bank di qualche settimana fa,era assente da Raw dal 4 Aprile scorso, quando perse il titolo NXT contro Bron Breakker. Questa notte lo Show Off si è fatto vedere durante il main event che vedeva contrapposti Bobby Lashley e Riddle a Seth Rollins ee ha preso di mira proprio il possessore della, contro il quale sta già combattendo nei recenti live event. Turn face e…? In un incrocio di rivalità nel main event di stanotte è andato in scena un tag team match, conche prima del match ha anche chiesto a Seth Rollins consigli su come incassare la. Durante il match è risuonata all’improvviso la theme diche si è accomodato a bordo ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Ritorno a Raw per Dolph Ziggler, ha messo gli occhi su Theory e di conseguenza la valigetta? -… - SpazioWrestling : WWE: Annunciato un grande ritorno per la prossima puntata di Raw *UFFICIALE* #WWE #Raw - SpazioWrestling : Vi piacerebbe un suo ritorno? #WWE #JohnnyGargano - IsolaWrestling : La WWE pubblicizza un nuovo evento principale per il ritorno al Madison Square Garden - SpazioWrestling : WWE: Annunciato il ritorno di Brock Lesnar, ecco quando #BrockLesnar #WWE -