WWE: Per i bookmaker Roman Reigns batterà Lesnar a SummerSlam e Liv Morgan rimarrà campionessa (Di martedì 12 luglio 2022) Il 30 luglio è in programma SummerSlam, l’evento dell’estate della WWE che rappresenta una sorta di WrestleMania estiva per la compagnia. Per l’edizione di quest’anno sono già in programma diversi match ed il consueto sito betonline.ag ha già cominciato ad accettare scommesse sull’evento. Se non vi consigliamo di scommettere su quel sito, dato che non sembra molto affidabile, possiamo certamente basarci sulle sue quote per capire chi potrebbe essere favorito nei vari match e magari divertirci un po’ pensando su chi punteremmo noi. L’incontro con le quote che più scaldano il pubblico sono forse quelle relative al match per l’Undisputed Championship tra Roman Reigns e Brock Lesnar. Tra i due giganti della WWE, Roman Reigns è dato come netto favorito, anche se le quote di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 12 luglio 2022) Il 30 luglio è in programma, l’evento dell’estate della WWE che rappresenta una sorta di WrestleMania estiva per la compagnia. Per l’edizione di quest’anno sono già in programma diversi match ed il consueto sito betonline.ag ha già cominciato ad accettare scommesse sull’evento. Se non vi consigliamo di scommettere su quel sito, dato che non sembra molto affidabile, possiamo certamente basarci sulle sue quote per capire chi potrebbe essere favorito nei vari match e magari divertirci un po’ pensando su chi punteremmo noi. L’incontro con le quote che più scaldano il pubblico sono forse quelle relative al match per l’Undisputed Championship trae Brock. Tra i due giganti della WWE,è dato come netto favorito, anche se le quote di ...

