WWE | L’ultima T-Shirt di The Miz si basa sulle dimensioni delle sue “sfere”

(Di martedì 12 luglio 2022) The Miz è stato al centro di una strana controversia ultimamente in WWE. Diverse superstar lo hanno accusato di avere i testicoli piccoli. L’A-Lister ha fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare che la cosa diventasse “una questione”, ma ora la compagnia sta sfruttando il meme. Mentre Miz si prepara ad affrontare Logan Paul al prossimo live event SummerSlam, il suo ultimo merchandising sisue “”. Delicatissimo! Nel WWE shop è possibile preordinare una nuova maglietta. Il messaggio è lo stesso che Miz ha cercato di trasmettere per settimane: “Le mie pa**e sono enormi”. Perché qualcuno voglia indossare una maglietta che pubblicizza leparti intime di un’altra persona non è dato saperlo. Detto questo, ...