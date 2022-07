WTA Losanna 2022: Bencic, debutto con successo. Clamorosa Waltert, elimina Danielle Collins. Paolini out (Di martedì 12 luglio 2022) Nella giornata che completa i primi turni al WTA 250 di Losanna, e che peraltro vede l’eliminazione di Jasmine Paolini per mano della francese Caroline Garcia, sono opposti i destini delle prime due teste di serie: una, la prima, va incredibilmente fuori, l’altra, la seconda, passa sì, ma dovendo rimontare. Al secondo turno il derby svizzero ci sarà (l’altra elvetica è Susan Bandecchi), ma Belinda Bencic è costretta a fare più fatica del dovuto, eliminando la francese Diane Parry per 3-6 6-3 6-1; nel secondo set, peraltro, deve anche annullare palle break nel secondo parziale prima di piegare con apparente facilità la resistenza dell’avversaria. WTA Losanna 2022, Caroline Garcia elimina Jasmine Paolini con un duplice 6-3 Esce di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Nella giornata che completa i primi turni al WTA 250 di, e che peraltro vede l’zione di Jasmineper mano della francese Caroline Garcia, sono opposti i destini delle prime due teste di serie: una, la prima, va incredibilmente fuori, l’altra, la seconda, passa sì, ma dovendo rimontare. Al secondo turno il derby svizzero ci sarà (l’altra elvetica è Susan Bandecchi), ma Belindaè costretta a fare più fatica del dovuto,ndo la francese Diane Parry per 3-6 6-3 6-1; nel secondo set, peraltro, deve anche annullare palle break nel secondo parziale prima di piegare con apparente facilità la resistenza dell’avversaria. WTA, Caroline GarciaJasminecon un duplice 6-3 Esce di ...

