Wizz Air taglia l'offerta di voli per l'estate (Di martedì 12 luglio 2022) Le nuove notizie sulle cancellazioni dei voli: anche Wizz Air taglia l'offerta per l'estate. Tutte le informazioni utili. Continua inesorabile la cancellazione di voli per l'estate da parte delle compagnie aree. Arriva l'ennesimo annuncio di tagli anticipati, per evitare sorprese dell'ultimo minuto per i viaggiatori. Le ultime novità riguardano la low cost Wizz Air. Anche L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

