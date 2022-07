Volley, VNL 2022: Italia in campo con il logo arcobaleno a Bologna e Ankara (Di martedì 12 luglio 2022) L’ItalVolley scenderà in campo con il logo arcobaleno nelle Finali di Volley Nations League 2022. Le Azzurre giocheranno i quarti di finale contro la Cina ad Ankara, in Turchia, mentre gli Azzurri se la vedranno contro l’Olanda a Bologna. Lo annuncia la Fipav in una nota ufficiale. “Lunedì pomeriggio il Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e Nazzarena Franco ad Dhl Express Italy, insieme al Capitano della Nazionale Maschile Simone Giannelli, hanno avuto l’onore e il piacere di consegnare in forma privata, la Maglia della Nazionale con il logo arcobaleno alla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Un’occasione unica per lanciare un importante messaggio d’inclusione – si legge –, che la ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) L’Italscenderà incon ilnelle Finali diNations League. Le Azzurre giocheranno i quarti di finale contro la Cina ad, in Turchia, mentre gli Azzurri se la vedranno contro l’Olanda a. Lo annuncia la Fipav in una nota ufficiale. “Lunedì pomeriggio il Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e Nazzarena Franco ad Dhl Express Italy, insieme al Capitano della Nazionale Maschile Simone Giannelli, hanno avuto l’onore e il piacere di consegnare in forma privata, la Maglia della Nazionale con ilalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Un’occasione unica per lanciare un importante messaggio d’inclusione – si legge –, che la ...

