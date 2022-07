Volley Nations League 2022 femminile. Percorso accidentato per le azzurre di Mazzanti sulla strada per la finale (Di martedì 12 luglio 2022) Non sarà facile per l’Italia di Davide Mazzanti raggiungere la finale della VNL 2022. Ad Ankara, in quello che si può definire in tutto e per tutto un anticipo del Mondiale di settembre, le azzurre affrontano nei quarti di finale giovedì 14 alle 14 la Cina, una delle due formazioni capaci di battere la Nazionale di Mazzanti nella prima fase del torneo. E’ vero che quella azzurra che scese in campo nel primo slot di partite era una squadra sperimentale e con tante seconde linee in campo ma la Cina da sempre rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice da superare per le squadre italiane. Le cinesi hanno strappato il quarto posto della classifica finale con otto vittorie contro quattro sconfitte, hanno anche loro fatto giostrare qualche giocatrice e si presentano ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Non sarà facile per l’Italia di Davideraggiungere ladella VNL. Ad Ankara, in quello che si può definire in tutto e per tutto un anticipo del Mondiale di settembre, leaffrontano nei quarti digiovedì 14 alle 14 la Cina, una delle due formazioni capaci di battere la Nazionale dinella prima fase del torneo. E’ vero che quella azzurra che scese in campo nel primo slot di partite era una squadra sperimentale e con tante seconde linee in campo ma la Cina da sempre rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice da superare per le squadre italiane. Le cinesi hanno strappato il quarto posto della classificacon otto vittorie contro quattro sconfitte, hanno anche loro fatto giostrare qualche giocatrice e si presentano ...

