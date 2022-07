Volley | l’Italia debutta con una vittoria agli Europei Under 22 | Schiro e Magalini stendono la Turchia

Leggi su oasport

(Di martedì 12 luglio 2022)inizia in maniera brillante la propria avventura22 dimaschile. Gli azzurri hanno sconfitto laper 3-1 (29-27; 25-18; 22-25; 25-22) e si sono portati in testa alla classifica del gruppo B insieme all’Olanda, oggi pomeriggio capace di regolare il Montenegro per 3-0. Le prime due classificate del raggruppamento accederanno alle semifinali, la nostra Nazionale tornerà in campo domani per fronteggiare i balcanici.è stata brava a recuperare da 19-21 nel primo set e poi a imporsi dopo una lunga serie di vantaggi, al quarto set-point utile. Secondo parziale a senso unico da parte del, che però ha prestato il fiancoanatolici nella frazione successiva. Nel quarto set, sotto per ...