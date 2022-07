Vivianne Miedema salterà la sfida dell’Olanda contro il Portogallo con il Covid-19

Leggi su justcalcio

(Di martedì 12 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante olandeselo sdel Gruppo C di Euro 2022 della sua squadra con ildopo essere risultata positiva al-19. Il capocannoniere olandese di tutti i tempi si isolerà per “i prossimi giorni”, ma la sua assenza è l’ultima di una serie di infortuni e malattie che hanno colpito la squadra dal pareggio per 1-1la Svezia. Anche Jackie Groenen si sta isolando e il difensore Aniek Nouwen dovrebbe saltare la partita a causa di un problema alla caviglia, mentre il capitano Sari Van Veenendaal è fuori per il resto del torneo per un infortunio alla spalla.è molto positiva per il-19 e per la sua ...