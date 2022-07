Vito Mannone | svincolato alla ricerca di redenzione

Leggi su 11contro11

(Di martedì 12 luglio 2022) Attualmentedi una nuova occasione, dopo aver concluso la parentesi Monaco, fatta di appena nove gare giocate in due stagioni. L’estremo difensore italiano non è riuscito a farsi strada, o almeno non come avrebbe voluto, esordendo con l’Arsenal in Premier League e rimanendo in Inghilterra per molti anni, prima di trasferirsi in America, Danimarca e Francia,di quella, mai ottenuta. Per lui potrebbero aprirsi delle strade anche in Italia, sebbene non sia così semplice un suo ritorno in patria. I primi anni diNato a Desio il 2 Marzo 1988,ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio con ...