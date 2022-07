Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere | 105 agenti e funzionari a giudizio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati tutti rinviati ai 105 imputati, tra poliziotti penitenziari,del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e dell’azienda sanitaria locale, accusati a vario titolo di responsabilità in ordine alleai danni dei detenuti avvenute neldi(Caserta) il 6 aprile 2020. La decisione è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diPasquale D’Angelo, che ha rinviato tutti al dibattimento che inizierà il 7 novembre prossimo davanti alla Corte d’Assise del tribunale sammaritano. Il giudice per le indagini preliminari di...