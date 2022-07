Violenze carcere Santa Maria Capua Vetere, in 105 rinviati a giudizio (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Il gip di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Pasquale D’Angelo ha disposto il rinvio a giudizio per 105 imputati per le Violenze sui detenuti nel carcere sammaritano avvenute ad aprile 2020. E’ stata così accolta la richiesta presentata lo scorso 26 aprile dal pm Alessandro Milita di rinviare a giudizio 105 imputati tra appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria e funzionari dell’amministrazione penitenziaria. La Procura sammaritana non aveva chiesto il rinvio a giudizio per uno solo dei 108 imputati dell’udienza preliminare, che ha dimostrato di non essere presente all’interno del carcere nel giorno delle Violenze, mentre altri due imputati hanno chiesto e ottenuto il rito ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Il gip di(Caserta) Pasquale D’Angelo ha disposto il rinvio aper 105 imputati per lesui detenuti nelsammaritano avvenute ad aprile 2020. E’ stata così accolta la richiesta presentata lo scorso 26 aprile dal pm Alessandro Milita di rinviare a105 imputati tra appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria e funzionari dell’amministrazione penitenziaria. La Procura sammaritana non aveva chiesto il rinvio aper uno solo dei 108 imputati dell’udienza preliminare, che ha dimostrato di non essere presente all’interno delnel giorno delle, mentre altri due imputati hanno chiesto e ottenuto il rito ...

