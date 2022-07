Violenze carcere Santa Maria Capua Vetere, a giudizio in 105 (Di martedì 12 luglio 2022) Sono stati tutti rinviati a giudizio i 105 imputati, tra poliziotti penitenziari, funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e dell’azienda sanitaria locale, accusati a vario titolo di responsabilità in ordine alle Violenze ai danni dei detenuti avvenute nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020 (leggi l’articolo). Tutti a giudizio i 105 indagati per Violenze nel carcere Santa Maria Capua Vetere durante la rivolta del 6 aprile 2020 La decisione è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 luglio 2022) Sono stati tutti rinviati ai 105 imputati, tra poliziotti penitenziari, funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e dell’azienda sanitaria locale, accusati a vario titolo di responsabilità in ordine alleai danni dei detenuti avvenute nelcasertano diil 6 aprile 2020 (leggi l’articolo). Tutti ai 105 indagati perneldurante la rivolta del 6 aprile 2020 La decisione è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di, ...

