Violenza sulle nipotine, operaio condannato in appello (Di martedì 12 luglio 2022) La Corte d'appello di Catanzaro ha ridotto la condanna per un operaio di Crotone accusato di Violenza sessuale sulle sue nipoti. L'uomo, di 42 anni, dovrà scontare 15 anni e 6 mesi di reclusione. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) La Corte d'di Catanzaro ha ridotto la condanna per undi Crotone accusato disessualesue nipoti. L'uomo, di 42 anni, dovrà scontare 15 anni e 6 mesi di reclusione. La ...

