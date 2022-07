VIDEO | ULTIM’ORA sul futuro di Koulibaly!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 12 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal noto quotidiano The Athletic, la dirigenza del Chelsea starebbe trattando con quella del Napoli per acquistare Kalidou Koulibaly. Sarebbero in corso delle discussioni per giungere all’accordo definitivo. Il club inglese sarebbe disposto ad offrire i 40 milioni di euro richiesti dalla società azzurra, proponendo al calciatore senegalese un contratto a lungo termine. La sensazione è che la distanza tra le parti sia ridotta al minimo. Il Chelsea sta cercando di rafforzare la propria linea difensiva dopo le partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen, rispettivamente al Real Madrid e al Barcellona, ??a parametro zero. La squadra di Thomas Tuchel sembra essere interessata anche a Presnel Kimpembe, Nathan Ake e Jules Kounde. L’obiettivo principale della società resta quello di rendere competitiva la difesa. I colloqui sono in corso e il ...