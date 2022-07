VIDEO Tour de France 2022, highlights decima tappa: Bettiol regala spettacolo, Cort vince al photo-finish (Di martedì 12 luglio 2022) La decima tappa del Tour de France 2022 è stata caratterizzata da una fuga bidone di 25 uomini che è riuscita a giungere sul traguardo di Megeve con nove minuti di vantaggio. A imporsi è stato il danese Magnus Cort, capace di battere l’australiano Nick Schultz al photo-finish su questo arrivo in salita. Ad animare la scena è stato anche il nostro Alberto Bettiol, entrato nella fuga di giornata e poi autore di un attacco solitario quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo, salvo poi essere ripreso. La tappa è stata interrotta per una decina di minuti a causa della manifestazione di un gruppo di attivisti per l’ambiente che hanno occupato la sede stradale a circa 38 km dall’arrivo. Tadej Pogacar ha dato ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Ladeldeè stata caratterizzata da una fuga bidone di 25 uomini che è riuscita a giungere sul traguardo di Megeve con nove minuti di vantaggio. A imporsi è stato il danese Magnus, capace di battere l’australiano Nick Schultz alsu questo arrivo in salita. Ad animare la scena è stato anche il nostro Alberto, entrato nella fuga di giornata e poi autore di un attacco solitario quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo, salvo poi essere ripreso. Laè stata interrotta per una decina di minuti a causa della manifestazione di un gruppo di attivisti per l’ambiente che hanno occupato la sede stradale a circa 38 km dall’arrivo. Tadej Pogacar ha dato ...

