"Via per problemi di salute". UeD, l'improvvisa notizia sul cavaliere: "Maria è molto preoccupata" (Di martedì 12 luglio 2022) Uomini e Donne, addio al volto del programma. Questa l'indiscrezione che è stata rilanciata in queste ore, infatti pare che uno dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi non potrà più rispondere presente a causa di problemi di salute. La sua figura era molto gradita al pubblico, che si divertiva non poco per gli sketch dell'uomo. Ma la situazione fisica non sarebbe affatto delle migliori e quindi la redazione avrebbe deciso di evitare ulteriori problematiche e di non puntare su di lui. Uomini e Donne, l'addio del protagonista sembra davvero vicinissimo. Ed è notizia di qualche ora fa della possibile rinuncia anche a Biagio Di Maro. Queste le anticipazioni su Biagio Di Maro, che stanno mettendo in ansia i telespettatori: "Biagio, chiacchierato cavaliere del Trono Over, ...

