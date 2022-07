Via alle riprese di Tu Si Que Vales. Belen spiega perché è sparita: “Pesante” (Di martedì 12 luglio 2022) Tu Si Que Vales ormai è una vera e propria conferma. Visto il successo riscontrato tra il pubblico, anche quest’anno, la rete ha deciso di rinnovare lo show per una nuova edizione. L’annuncio dell’inizio delle riprese è arrivato proprio da Belen Rodriguez che, come previsto, continuerà a essere parte integrante del cast. La showgirl ha anche parlato della sua recente positività al Covid-19. Per fortuna, sembra che il virus, nonostante la forte aggressività, non abbia lasciato strascichi. Occhi puntati anche sulla relazione tra la modella argentina e Stefano De Martino. Belen Rodriguez annuncia l’inizio delle riprese di Tu Si Que Vales: “Pronta…” La nona edizione di Tu Si Que Vales andrà in onda durante la stagione autunnale. Al momento, non è stata ancora diffusa la ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 luglio 2022) Tu Si Queormai è una vera e propria conferma. Visto il successo riscontrato tra il pubblico, anche quest’anno, la rete ha deciso di rinnovare lo show per una nuova edizione. L’annuncio dell’inizio delleè arrivato proprio daRodriguez che, come previsto, continuerà a essere parte integrante del cast. La showgirl ha anche parlato della sua recente positività al Covid-19. Per fortuna, sembra che il virus, nonostante la forte aggressività, non abbia lasciato strascichi. Occhi puntati anche sulla relazione tra la modella argentina e Stefano De Martino.Rodriguez annuncia l’inizio delledi Tu Si Que: “Pronta…” La nona edizione di Tu Si Queandrà in onda durante la stagione autunnale. Al momento, non è stata ancora diffusa la ...

