Via alla battaglia sui diritti TV UEFA negli USA: sarà il più grande accordo mai firmato in ambito calcistico (Di martedì 12 luglio 2022) I giornali statunitensi la dipingono come una guerra all'ultimo sangue, ed è facile capire perché: si scontreranno Disney, Paramount, Fox, NBCUniversal, Warner Bros e i nuovi rampanti, in ambito sportivo, Apple ed Amazon. La previsione è che saranno agevolmente superati i 2,5 miliardi di dollari...

