Vezzali: «Ristori al calcio? No a soldi a pioggia: serve piano industriale» (Di martedì 12 luglio 2022) «Le donne hanno dimostrato spesso, nello sport e anche nel calcio, di poter vincere come e più degli uomini. Sono contenta che le calciatrici siano diventate professioniste e credo che entro fine anno un’altra federazione seguirà l’esempio della Federcalcio». Parole della sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, che ha toccato diversi argomenti durante un’intervista rilasciata a calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 12 luglio 2022) «Le donne hanno dimostrato spesso, nello sport e anche nel, di poter vincere come e più degli uomini. Sono contenta che le calciatrici siano diventate professioniste e credo che entro fine anno un’altra federazione seguirà l’esempio della Feder». Parole della sottosegretaria allo sport Valentina, che ha toccato diversi argomenti durante un’intervista rilasciata ae Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Vezzali: «Ristori al calcio? No a soldi a pioggia: serve piano industriale»: «Le donne hanno d… - tacconi_tommaso : RT @CalcioFinanza: Valentina #Vezzali: «Ristori al calcio? No ai soldi a pioggia: serve un piano industriale» - CalcioFinanza : Valentina #Vezzali: «Ristori al calcio? No ai soldi a pioggia: serve un piano industriale» - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Vezzali 'Individuare misure mirate, niente ristori a pioggia' -