(Di martedì 12 luglio 2022) “Vorrei che ilnello sportnon fosseuno. Le donne hanno dimostrato spesso, nello sport e anche nel calcio, di poter vincere come e più degli uomini. Sono contenta che le calciatrici siano diventate professioniste e credo che entro fine anno un’altra federazione seguirà l’esempio della Federcalcio“. Valentina, in un’intervista a La Repubblica, esprime la sua soddisfazione per il cambiamento epocale che ha contribuito a portare, anche se “la presenzaè ancora molto limitata nei ruoli dirigenziali. Alle riunioni con le federazioni molto spesso sono l’unica donna“. “Nella pratica dobbiamo coinvolgere più persone. Siamo al quintultimo posto in Europa per praticanti sportivi. Serve buttare giù gli italiani dal divano – ha detto la ...

ROMA - "Vorrei che ilnello sport femminile non fosse solo uno slogan". Il giorno dopo la sconfitta delle ... ma per la sottosegretario allo sport Valentinasi è aperta una ...... la soddisfazione per il Decreto, che ha accolto le richieste presentate dalla FIGC (apprendistato a partire dai 15 anni, introduzione dell'avviamento ale modifiche apportate ... Vezzali: "Il professionismo femminile non sia solo uno slogan" I COSTI DELLA RIFORMA “È una riforma che coinvolgerà circa 750 mila lavoratori e 60 mila datori di lavoro” spiega Vezzali, assicurando che i costi per le associazioni sportive dilettantistiche saranno ...Vezzali parla di un successo a proposito dell’interesse ... Passando al calcio, il movimento ha chiesto per il professionismo femminile di cancellare la soglia dei 5 milioni di fatturato per le ...