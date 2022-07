Venghino | venghino alla sagra delle proporzionali Scrive Pasquino

Leggi su formiche

(Di martedì 12 luglio 2022) Formiche.net mi consente di entrare in dialogo con i suoi collaboratori, e ne sono lieto. Questa volta il mio interlocutore è il prof. Alfonso Celotto. Il tema è, in estrema sintesi, la legge elettorale, più precisamente come vanno definite le leggi. Dal mio plurale già si capisce, che è esattamente un punto importante, che esistono numerose varianti di leggi. Non mi è chiaro, però, che cosa Celotto abbia in mente quandoproporzionale “semplice”. Altri, molto peggio, si sono variamente e ripetutamente esibiti con aggettivi come secca (dry, come il Martini), pura (come l’acqua Levissima). Sul Corriere della Sera di parecchio tempo fa, Francesco Verderami giunsevettaprecisazionindo “proporzionale a turno unico”: una specie di animale ...