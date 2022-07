Venezia | raccolti oltre 5 milioni di euro dal bond

(Di martedì 12 luglio 2022) Si è chiuso con successo il periodo di offerta delFC. Il club ha annunicato che in poco più di tre settimane sono pervenute richieste di sottoscrizione per, da parte di investitori retail e istituzionali dislocati in33 paesi nel mondo. I proventi delsaranno utilizzati per finanziare la Calcio e Finanza.

Pubblicità

TDSestieri : RT @alberto_sanavia: #11luglio 1501, #Venezia: il patrizio Lorenzo #Morosini accusa d’esercizio abusivo il parroco di #Favaro Giovanni Del… - AgataStival : RT @alberto_sanavia: #11luglio 1501, #Venezia: il patrizio Lorenzo #Morosini accusa d’esercizio abusivo il parroco di #Favaro Giovanni Del… - dpolopardise : RT @alberto_sanavia: #11luglio 1501, #Venezia: il patrizio Lorenzo #Morosini accusa d’esercizio abusivo il parroco di #Favaro Giovanni Del… - GiuseppeBorin : RT @alberto_sanavia: #11luglio 1501, #Venezia: il patrizio Lorenzo #Morosini accusa d’esercizio abusivo il parroco di #Favaro Giovanni Del… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #11luglio 1501, #Venezia: il patrizio Lorenzo #Morosini accusa d’esercizio abusivo il parroco di #Favaro Giovanni Del… -

Calcio e Finanza

Partita da Parigi, passata per il West Bund a Shanghai, poi la sosta aad aprile, con l'... Anche qui, come in tutte le City Guide, trovate gli indirizzi imperdibili,nelle principali ......il totale dei fondigrazie alle campagne ammonta a 320.000 euro, diventati 700.000 con il cofinanziamento erogato dal Comune. Molto positiva è stata anche l'esperienza del Comune di... Venezia, raccolti oltre 2 milioni in 10 giorni dal bond: obiettivo 5 milioni Le prime iniziative in Italia, dal restauro del Portico di San Luca promosso dal Comune di Bologna al Cinema Marmocchi del quartiere Giambellino di Milano ...TRIESTE (ITALPRESS) - "Con la prossima adozione definitiva del nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani il Friuli Venezia Giulia prosegue nel percorso ch ...