Vasco Rossi | la sua casa è da vero milionario | non puoi nemmeno immaginare!!

(Di martedì 12 luglio 2022), la suaè un sogno da non poterimmaginare: ecco la dimora del celebre rocker di Zocca.è tornato di nuovo al centro della scena; così come tanti altri cantanti, finalmente il rocker di Zocca ha potuto riabbracciare dal vivo il suo pubblico, regalando intensi concerti davanti a stadi pieni, come è sua abitudine ormai da decenni a questa parte. Ladel celebre rocker: una dimora davda sogno dovesi gode la quotidianità (foto: Instagram).Tra i più grandi esponenti della nostra musica,ancora oggi dopo tantissimi anni di carriera continua a emozionare i suoi milioni di fan; ma se le canzoni le ...

Pubblicità

ipnagogico : RT @seieventisei: @LaBombetta76 Vasco Rossi non mi piace, non sa cantare e i testi fanno pietà. - pochohugme : RT @uedooc: Alessandro e Pinuccia vanno al concerto di Vasco Rossi #uominiedonne - lorydlsantosays : @Samvise94 IO SONO IL CAPO DEGLI HATERS DI VASCO ROSSI - bella1479641 : RT @uedooc: Alessandro e Pinuccia vanno al concerto di Vasco Rossi #uominiedonne - MauroCapozza : RT @scribbi: Stamattina è iniziata molto presto e quindi @LaRobiErre Vasco Rossi - Vita spericolata (video ufficiale 1983) -

Bresciaoggi

E' in quel periodo che ha iniziato ad amare artisti quali, Renato Zero e Claudio Baglioni . Successivamente, però, ha deciso di confrontarsi soprattutto con il rock , in particolare ...San Siro era considerata la seconda casa diche il rocker ogni tanto prestava alle star internazionali. Piano piano anche gli italiani ci si sono infilati, qualcuno facendo il passo più ... Quando Vasco Rossi regalò il suo concerto ai ragazzi di Vobarno... 3' di lettura Fano 12/07/2022 - Dal mercato di Piazza Andrea Costa a via Arco d'Augusto, passando per Piazza XX Settembre a Piazza Avveduti, lambendo il mercato del pesce e con una tappa anche nell'ex ...La Targa Tenco per il miglior album va a «Noi, loro, gli altri». È la prima volta che un rapper si aggiudica il premio. Come quello di Salmo è stato il primo show di un rapper in uno stadio ...