Vaiolo scimmie, Russia segnala primo caso (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ stato registrato in Russia un primo caso di Vaiolo delle scimmie. Lo riporta l’agenzia russa Tass. “La malattia è stata riscontrata in un giovane di rientro da un viaggio in Europa che si è rivolto a una struttura sanitaria con una particolare eruzione cutanea”, ha fatto sapere l’agenzia Rospotrebnadzor. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ stato registrato inundidelle. Lo riporta l’agenzia russa Tass. “La malattia è stata riscontrata in un giovane di rientro da un viaggio in Europa che si è rivolto a una struttura sanitaria con una particolare eruzione cutanea”, ha fatto sapere l’agenzia Rospotrebnadzor. L'articolo proviene da Italia Sera.

