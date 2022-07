Vaccino: quarta dose per gli over 60 e fragili a 120 giorni da booster o infezioni (Di martedì 12 luglio 2022) Una nuova circolare è stata firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, insieme al direttore direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola , e i presidenti dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli. Si tratta delle nuove direttive di somministrazione della quarta dose di Vaccino anti-covid. Il documento prevede una seconda dose booster a over 60 e fragili di tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo. L’aggiornamento sarà applicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale della determina Aifa che inserisce le indicazioni ... Leggi su zon (Di martedì 12 luglio 2022) Una nuova circolare è stata firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, insieme al direttore direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola , e i presidenti dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro e del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli. Si tratta delle nuove direttive di somministrazione delladianti-covid. Il documento prevede una seconda60 edi tutte le età dopo almeno 120dal primo richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo. L’aggiornamento sarà applicabile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale della determina Aifa che inserisce le indicazioni ...

