Vaccino covid, quarta dose per over 60: chi deve farla, regole e prenotazione (Di martedì 12 luglio 2022) Via libera alla quarta dose di Vaccino covid a tutti gli over 60: è infatti arrivata la Circolare del Ministero della Salute sull’estensione della platea vaccinale, resasi necessaria alla luce del costante peggioramento della situazione contagi. Ema e Centro europeo Ecdc avevano già aperto alla somministrazione per la popolazione dai 60 anni in su, e l’Italia si è adeguata aggiornando le linee guida, previo parere favorevole di AIFA. Si era già iniziato a parlare di quarta dose Vaccino covid al termine della campagna sul primo richiamo (terza dose). Con la circolare 8 aprile 2022 il Ministero della salute aveva raccomandato la somministrazione di una seconda dose di richiamo (second booster o ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 luglio 2022) Via libera alladia tutti gli60: è infatti arrivata la Circolare del Ministero della Salute sull’estensione della platea vaccinale, resasi necessaria alla luce del costante peggioramento della situazione contagi. Ema e Centro europeo Ecdc avevano già aperto alla somministrazione per la popolazione dai 60 anni in su, e l’Italia si è adeguata aggiornando le linee guida, previo parere favorevole di AIFA. Si era già iniziato a parlare dial termine della campagna sul primo richiamo (terza). Con la circolare 8 aprile 2022 il Ministero della salute aveva raccomandato la somministrazione di una secondadi richiamo (second booster o ...

