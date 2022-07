Vaccino anti-Covid, da mercoledì prenotazioni aperte per over 60 e fragili (Di martedì 12 luglio 2022) A seguito della circolare del Ministero della Salute ‘Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19’, è stata data indicazione di procedere, a partire da oggi, 12 luglio, con la somministrazione di una seconda dose di richiamo ai seguenti target di popolazione: persone da 60 anni in su e persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti da 12 anni in su. La circolare estende alla popolazione sopra indicata la possibilità di effettuare un secondo booster con vaccini a mRNA ai dosaggi autorizzati per la dose booster e per età (dai 12 ai 17 anni con il solo Vaccino Comirnaty al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL; a partire dai 18 anni con Vaccino a ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) A seguito della circolare del Ministero della Salute ‘Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione-SARS-CoV-2/-19’, è stata data indicazione di procedere, a partire da oggi, 12 luglio, con la somministrazione di una seconda dose di richiamo ai seguenti target di popolazione: persone da 60 anni in su e persone con elevatatà motivata da patologie concomit/preesistenti da 12 anni in su. La circolare estende alla popolazione sopra indicata la possibilità di effettuare un secondo booster con vaccini a mRNA ai dosaggi autorizzati per la dose booster e per età (dai 12 ai 17 anni con il soloComirnaty al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL; a partire dai 18 anni cona ...

