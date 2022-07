Vaccini: quarta dose, istruzioni per l’uso (Di martedì 12 luglio 2022) La guida al secondo richiamo: coinvolte oltre 13 milioni di persone, si potrà fare in farmacia, dal medico di base o negli hub rimasti in funzione. Le Regioni vanno incontro ai turisti: dosi anche in vacanza Leggi su lastampa (Di martedì 12 luglio 2022) La guida al secondo richiamo: coinvolte oltre 13 milioni di persone, si potrà fare in farmacia, dal medico di base o negli hub rimasti in funzione. Le Regioni vanno incontro ai turisti: dosi anche in vacanza

Pubblicità

AlexBazzaro : Speranza risponde all'input Ue: 'Subito quarta dose a over 60' | Due vaccini potenti contro Omicron, Ema li annunci… - LaStampa : Covid, via libera di Ema-Ecdc alla quarta dose per over 60 e fragili di ogni età. A settembre due vaccini aggiornati - SilviaCostaEU : #covid Va chiarito subito chi e come deve fare la #quarta dose:80enni?60enni? Quando?Con quali priorità?Quale è l’i… - raffaellasalato : RT @LaStampa: Vaccini: quarta dose, istruzioni per l’uso - nuova_venezia : Vaccini: quarta dose, istruzioni per l’uso -