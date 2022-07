Uomini e donne, il famoso cavaliere smaschera Maria De Filippi: “Organizza tutto lei per fare ascolti, Ecco la verità” (Di martedì 12 luglio 2022) Uomini e donne Negli ultimi giorni, il pubblico più affezionato si è trovato ad assistere ad una pioggia di critiche da parte di un ex cavaliere del trono over nei confronti di Maria De Filippi. Quest’ultima, però, è stata subito difesa dai suoi fan che la considerano come una vera e propria ‘queen’ della televisione. Lei, dal suo canto, come sempre, è rimasta impassibile, senza dare alcuna importanza. Ecco tutti i dettagli. Il talk show Uomini e donne ideato dalla De Filippi è sempre al centro dei riflettori e del gossip, in particolare i suoi protagonisti. Uno di questi, pochi giorni fa, ha lanciato delle frecciatine nei confronti sia del programma che della conduttrice. Si tratta dell’ ex ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 luglio 2022)Negli ultimi giorni, il pubblico più affezionato si è trovato ad assistere ad una pioggia di critiche da parte di un exdel trono over nei confronti diDe. Quest’ultima, però, è stata subito difesa dai suoi fan che la considerano come una vera e propria ‘queen’ della televisione. Lei, dal suo canto, come sempre, è rimasta impassibile, senza dare alcuna importanza.tutti i dettagli. Il talk showideato dalla Deè sempre al centro dei riflettori e del gossip, in particolare i suoi protagonisti. Uno di questi, pochi giorni fa, ha lanciato delle frecciatine nei confronti sia del programma che della conduttrice. Si tratta dell’ ex ...

Pubblicità

lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - EugenioGiani : Consegnato il Pegaso d’Oro alla @poliziadistato, in occasione dei 170 anni dalla sua fondazione. Grazie alla dedizi… - ClaudioDapice : @OsservaMy Scusa è… stanno delle palle anche a me… comunque puntualizziamo… le donne invece cercano e guardano gli… - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Grazie al coraggio delle loro madri, queste donne e questi uomini famosi sono oggi tra noi per condividere i loro talenti ht… -