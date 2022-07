Una Vita anticipazioni: Azucena e la grande gelosia (Di martedì 12 luglio 2022) Una Vita anticipazioni, Azucena e la grande gelosia: qualcuno si mette tra lei e Guillermo? Ecco le novità per la nuova puntata. Come sempre, anche oggi martedì 12 luglio vi riportiamo le anticipazioni per il nuovo episodio di Una Vita, in onda su Canale 5 subito dopo Beautiful. Genoveva sembra aver di nuovo riacquistato punti nei confronti di Aurelio ed è pronta a rafforzarsi cercando l’aiuto di David, ma nonostante le minacce l’uomo ha dei dubbi sul tradire Aurelio. gelosia per Azucena? Ecco le anticipazioni.Quello che potrebbe convincere l’Exposito ad accettare l’alleanza con la Salmeron è l’amore ormai lampante che prova per Valeria; il nuovo episodio vedrà un’evoluzione del rapporto tra i due, ... Leggi su formatonews (Di martedì 12 luglio 2022) Unae la: qualcuno si mette tra lei e Guillermo? Ecco le novità per la nuova puntata. Come sempre, anche oggi martedì 12 luglio vi riportiamo leper il nuovo episodio di Una, in onda su Canale 5 subito dopo Beautiful. Genoveva sembra aver di nuovo riacquistato punti nei confronti di Aurelio ed è pronta a rafforzarsi cercando l’aiuto di David, ma nonostante le minacce l’uomo ha dei dubbi sul tradire Aurelio.per? Ecco le.Quello che potrebbe convincere l’Exposito ad accettare l’alleanza con la Salmeron è l’amore ormai lampante che prova per Valeria; il nuovo episodio vedrà un’evoluzione del rapporto tra i due, ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Donazione di plasma fatta. Ringrazio il mio papà che a diciotto anni mi portò per la prima volta all’AVIS, spero ch… - borghi_claudio : @TaniaeCocker @Simona_Manzini @Flar_Icil @flaviafratello @RobertoBurioni Si, mi sembra che stia esagerando pure lei… - RaiTre : Il cambiamento climatico investe ogni aspetto della vita sulla Terra, e la mancata azione sul clima significa solo… - Alex_myprotege : il Campania ha messo un video Dell instore del 10 giugno di Alex. Era solo il 10 giugno, solo un mese fa.... sembra passata una vita ?? - GiovanniTarchi : RT @DiegoFusaro: Chi dopo due anni e mezzo non ha ancora capito che il lockdown, il coprifuoco e le altre misure spacciate per terapeutiche… -