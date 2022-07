Una speranza che non si è mai affievolita (Di martedì 12 luglio 2022) C’è tutto l’amore di una madre per sua figlia nel post Instagram che Romina Power ha dedicato a Ylenia Carrisi. La primogenita della cantante, nata dal matrimonio con Al Bano, è scomparsa nel 1993 in circostanze misteriose mai del tutto chiarite a New Orleans. Ma Romina non si è mai arresa all’idea non rivederla più. E sui social le manda il più tenero dei messaggi. Romina Power story guarda le foto Leggi anche › Romina Power, gioie e dolori di una donna “innamorata dell’amore” Romina Power e il ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 luglio 2022) C’è tutto l’amore di una madre per sua figlia nel post Instagram che Romina Power ha dedicato a Ylenia Carrisi. La primogenita della cantante, nata dal matrimonio con Al Bano, è scomparsa nel 1993 in circostanze misteriose mai del tutto chiarite a New Orleans. Ma Romina non si è mai arresa all’idea non rivederla più. E sui social le manda il più tenero dei messaggi. Romina Power story guarda le foto Leggi anche › Romina Power, gioie e dolori di una donna “innamorata dell’amore” Romina Power e il ...

Pubblicità

gparagone : “Quest'autunno richiudono tutto?” Me lo chiedono, come se io fossi un parlamentare di una repubblica PARLAMENTARE…… - marattin : Il punto 1) è il CUNEO PROPRIAMENTE FISCALE. Il 2) è il CUNEO CONTRIBUTIVO. Sono due cose diverse, con meccanismi d… - DSantanche : E' gravissimo il tweet con cui l'ominicchio #Burioni ha insultato una ragazza per il suo aspetto fisico. Mi auguro… - aiuannadai : @_bando10 L’amore per Lautaro è indescrivibile, una maglia sua è già prenotata. Magari la seconda, che trasuda ????.… - Parpiglia : RT @PediatriaOggi: 'Mai la guerra! Pensate soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna: bambini morti, feriti,… -