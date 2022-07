Una scoperta inattesa | l’Alzheimer ha a che fare con il surriscaldamento del cervello

Leggi su curiosauro

(Di martedì 12 luglio 2022) Una nuova ricerca ha individuato un legame fra Alzheimer e l’eccessivo sviluppo di calore intracellulare. Per gli scienziati ilsoggetto aè una spia dell’aggregazione di proteine nocive, dalla cui azione scaturirebbe il morbo che definiamo Alzheimer. E forse, seguendo questo calore, possiamo fermare la malattia! Siamo di fronte a una svolta. Forse siamo al cospetto di ricerca utile a comprendere e combattere la malattia neurodegenerativa più diffusa fra gli anziani. Come? Con un nuovo farmaco sperimentale. Bloccare delle proteine per fermare(Pixabay) – www.curiosauro.itdipende da un bruscodelTempo fa alcuni ricercatori dell’Università della California di Santa Barbara avevano scoperto un nuovo organuncolo, ...