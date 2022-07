Un pensionato italiano su tre quasi prende meno di mille euro al mese

(Di martedì 12 luglio 2022) Si può vivere condi? Dopo mesi a discutere e accusare i nostri ragazzi di essere choosy e poco avvezzi al lavoro perché rifiutano posizioni di gavetta con stipendi al di sotto delle quattro cifre decimali, scopriamo in realtà esserci un piccolo esercito, oltre cinque milioni di persone, che adi clamorose iniziative o di altre forme di sostentamento vivranno il resto della loro vita condi 12.000l’anno. Un altro momento di difficile consapevolezza in una fase storica in cui anche ia rischio annaspano tra aumenti, rincari, inflazione e costi alle stelle. E che forse dovrebbe aiutare anche quelli più tosti a cambiare idea che – forse – rifiutare oggi posizioni di svantaggio (contrattuali e quindi contributive) rientra in quella ...

Unsu tre prende meno di 1.000 euro al mese. Un dato preoccupante che vede il nostro Paese scivolare verso una povertà sempre più marcata, come anche evidenziato di recente dall'Istat . E' il ...Unsu tre stto i mille euro. Il dato preoccupante però è che il 40% dei pensionati è ... il tasso di occupazione è risalito e sfiora il recorddel 60%, ma non il target europeo del ...La pensione soft pensata da Orlando permette di continuare a lavorare senza pesare troppo sui conti dell'Inps.In arrivo nuove novità per i pensionati, per ritirare il sussidio occorrerà recarsi presso gli uffici postali in giorni precisi. E' stato pubblicato il calendario ufficiale: ecco cosa cambia.