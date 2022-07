Un mondo sotto social | I Soldi Spicci raccontano la loro prima esperienza come registi

(Di martedì 12 luglio 2022) La nostra intervista video a I, duo comico celebre su YouTube, per lavoltaper il film Un, presentato alle Giornate di Cinema di Riccione 2022. Dopo l'sul set de La fuitina sbagliata, tornano al cinema Iduo comico conosciuto su YouTube che stavolta passa anche dietro la macchina da presa per dirigere Un, lungometraggio prodotto da Medusa che racconterà la storia di una meccanica che diventa star deigrazie al suo modo sincero di mostrare pregi e difetti, una donna autentica che dovrà quindi anche scontrarsi con il ...

Pubblicità

BeaLorenzin : #Roma è sotto attacco, il movente lo accerterà la magistratura, ma l’effetto è destabilizzante per la sicurezza dei… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate sot… - Agenzia_Ansa : Una bomba sotto il sedile dell'auto ha ucciso Hashi Omar Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l'omicidio… - ritapusceddu3 : RT @uxlul8: Il fotografo che mette solo questo # sotto un video con 8 influencers diversi NOI MONDO DOMINAZIONE #jeru - Marceli91113868 : RT @NoraAdriani: Continua il regolamento dei conti a Trieste. Questa volta è il turno di Andrea Donaggio,lavoratore portuale,protagonista d… -

Chi conosce da vicino ildella musica, sa bene che, quasi sempre, gli artisti più grandi sono ... si concede generosamente per foto e autografilo sguardo vigile e affettuoso della moglie e ...E Belen Naturalmente ha reagito non facendosi vivaalla dedica dell'ex. Non una sorpresa: ... hanno allontanato le voci di crisi che avevano iniziato a circolare neldel gossip dopo che la ...Tra i mondi più interessati c’è sicuramente quello dell’arte ... gruppo attivo nella consulenza patrimoniale e nell’amministrazione fiduciaria di beni per conto terzi sotto la vigilanza del Ministero ...Finora i feriti sono nove. Lo riporta Ukrinform. Come è noto, Ieri sera il corpo di un bambino è stato trovato sotto le macerie dell'edificio. (ANSA).