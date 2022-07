Un cappuccino con Sconcerti: Inter e Milan sono alla pari, il derby d’Italia nella concezione di Brera oggi non esiste | Primapagina (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 08:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Uno degli slogan più seguiti nel calcio è che Juventus-Inter si possa e si debba chiamare derby d’Italia. E’ una bella immagine, ma non è più reale. Vediamo perché: l’idea di chiamarlo così venne a Gianni Brera molti anni fa. Lo scriveva nei suoi articoli ed ebbe molto successo. Per derby d’Italia Brera intendeva le due squadre che avevano vinto più scudetti. Negli anni in cui il nome si affermò, cioè tra gli anni sessanta e i novanta, trenta stagioni, l’Inter fu sempre in testa nel totale scudetti. Sempre di poco, ma in testa. Ascolta “Inter e Milan sono alla pari, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 08:15:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Uno degli slogan più seguiti nel calcio è che Juventus-si possa e si debba chiamare. E’ una bella immagine, ma non è più reale. Vediamo perché: l’idea di chiamarlo così venne a Giannimolti anni fa. Lo scriveva nei suoi articoli ed ebbe molto successo. Perintendeva le due squadre che avevano vinto più scudetti. Negli anni in cui il nome si affermò, cioè tra gli anni sessanta e i novanta, trenta stagioni, l’fu sempre in testa nel totale scudetti. Sempre di poco, ma in testa. Ascolta “, ...

