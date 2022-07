Ultime Notizie – Violenze carcere Santa Maria Capua Vetere, in 105 rinviati a giudizio (Di martedì 12 luglio 2022) I reati ipotizzati sono, a vario titolo, tortura, lesioni, violenza privata, abuso di autorità e, per 12 imputati, l’omicidio colposo per la morte di un detenuto alcuni giorni dopo Il gip di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Pasquale D’Angelo ha disposto il rinvio a giudizio per 105 imputati per le Violenze sui detenuti nel carcere sammaritano avvenute ad aprile 2020. E’ stata così accolta la richiesta presentata lo scorso 26 aprile dal pm Alessandro Milita di rinviare a giudizio 105 imputati tra appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria e funzionari dell’amministrazione penitenziaria. La Procura sammaritana non aveva chiesto il rinvio a giudizio per uno solo dei 108 imputati dell’udienza preliminare, che ha dimostrato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) I reati ipotizzati sono, a vario titolo, tortura, lesioni, violenza privata, abuso di autorità e, per 12 imputati, l’omicidio colposo per la morte di un detenuto alcuni giorni dopo Il gip di(Caserta) Pasquale D’Angelo ha disposto il rinvio aper 105 imputati per lesui detenuti nelsammaritano avvenute ad aprile 2020. E’ stata così accolta la richiesta presentata lo scorso 26 aprile dal pm Alessandro Milita di rinviare a105 imputati tra appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria e funzionari dell’amministrazione penitenziaria. La Procura sammaritana non aveva chiesto il rinvio aper uno solo dei 108 imputati dell’udienza preliminare, che ha dimostrato ...

