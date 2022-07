Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “Rischio scontro tra potenze nucleari per colpa Usa” (Di martedì 12 luglio 2022) “Washington ed i suoi alleati sono pericolosamente in bilico sull’orlo di un aperto scontro militare con il nostro Paese e ciò significa un conflitto armato diretto tra potenze nucleari“. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Facendo riferimento alle forniture occidentali di armi al governo di Kiev, la portavoce ha accusato gli Stati Uniti di aver provocato un “aggravamento della crisi Ucraina” e, di conseguenza, di aver aumentato i rischi di uno scontro con Mosca. Zakharova ha infine criticato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, per le dichiarazioni sulla minaccia nucleare posta dalla Russia. È “assolutamente inaccettabile” ritrarre la Russia come un Paese che minaccia gli altri Stati con armi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) “Washington ed i suoi alleati sono pericolosamente in bilico sull’orlo di un apertomilitare con il nostro Paese e ciò significa un conflitto armato diretto tra“. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Facendo riferimento alle forniture occidentali di armi al governo di Kiev, la portavoce ha accusato gli Stati Uniti di aver provocato un “aggravamento della crisi” e, di conseguenza, di aver aumentato i rischi di unocon Mosca. Zakharova ha infine criticato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, per le dichiarazioni sulla minaccia nucleare posta dalla. È “assolutamente inaccettabile” ritrarre lacome un Paese che minaccia gli altri Stati con armi ...

