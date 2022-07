Ultime Notizie – Ucraina, mons. Gallagher: “Papa andrà a Kiev, quando e come non si sa” (Di martedì 12 luglio 2022) “Il Papa ha la volontà di fare il viaggio a Kiev. andrà, quando e come non si sa”. Lo ha ribadito il ‘ministro degli Esteri’ Vaticano, mons. Paul Richard Gallagher, ai margini della presentazione del Meeting di Rimini. Gallagher ha ribadito che si tratterà di vedere come si sentirà Papa Francesco dopo il viaggio a fine mese in Canada: “Bisogna vedere dopo il Canada, vediamo”. Il Papa potrebbe andare solo a Kiev e non, come vorrebbe, anche a Mosca per aiutare la fine della guerra in Ucraina? “Non saprei dire. A Kiev sicuramente andrà” ha osservato Gallagher. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) “Ilha la volontà di fare il viaggio anon si sa”. Lo ha ribadito il ‘ministro degli Esteri’ Vaticano,. Paul Richard, ai margini della presentazione del Meeting di Rimini.ha ribadito che si tratterà di vederesi sentiràFrancesco dopo il viaggio a fine mese in Canada: “Bisogna vedere dopo il Canada, vediamo”. Ilpotrebbe andare solo ae non,vorrebbe, anche a Mosca per aiutare la fine della guerra in? “Non saprei dire. Asicuramente” ha osservato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

