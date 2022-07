Ultime Notizie – Sclerosi multipla, ‘Io non sclero’ ha i 3 nuovi ambassador (Di martedì 12 luglio 2022) L’ottava edizione di ‘Io non sclero‘ ha i sui tre nuovi testimoni: Anci, Fedeblues e Ramy. Eletti, con i loro nickname, dall’omonimo comitato, saranno ambassador delle risorse inaspettate emerse dopo la diagnosi di Sclerosi multipla (Sm), obiettivo del progetto ‘Io non sclero’ sviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con l’Associazione italiana Sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin), per l’informazione e sensibilizzazione sulla Sclerosi multipla. Partita lo scorso maggio, in poche settimane l’iniziativa ha raccolto oltre 50 storie che sono state candidate sul sito iononsclero.it e hanno coinvolto le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) L’ottava edizione di ‘Io non sclero‘ ha i sui tretestimoni: Anci, Fedeblues e Ramy. Eletti, con i loro nickname, dall’omonimo comitato, sarannodelle risorse inaspettate emerse dopo la diagnosi di(Sm), obiettivo del progetto ‘Io nonsviluppato da Biogen e da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con l’Associazione italiana(Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin), per l’informazione e sensibilizzazione sulla. Partita lo scorso maggio, in poche settimane l’iniziativa ha raccolto oltre 50 storie che sono state candidate sul sito iononsclero.it e hanno coinvolto le ...

Pubblicità

sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - CalcioOggi : Ziyech al Milan: pista sempre più complicata. Le ultime - Milan News 24 - FlashJ18 : RT @junews24com: Zaniolo Juve (Sky Sport), accordo raggiunto! Cosa manca per chiudere - -