Ultime Notizie – Quarta dose Lazio over 60, prenotazioni al via (Di martedì 12 luglio 2022) Al via nel Lazio la prenotazione per la Quarta dose agli over 60 e ai fragili. “Da mercoledì 13 luglio alle 24 saranno disponibili le prenotazioni per la Quarta dose (seconda dose booster) del vaccino anti-Covid19 per: over 60; soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del ministero della Salute”. Lo sottolinea l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio sui propri social. “La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo)”, prosegue l’assessorato. Tutte le informazioni su: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Al via nella prenotazione per laagli60 e ai fragili. “Da mercoledì 13 luglio alle 24 saranno disponibili leper la(secondabooster) del vaccino anti-Covid19 per:60; soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del ministero della Salute”. Lo sottolinea l’assessorato alla Sanità della Regionesui propri social. “La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione dellabooster (terza) o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo)”, prosegue l’assessorato. Tutte le informazioni su: ...

sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - xarkzs : RT @meteoredit: Le ultime previsioni #meteo: verso una nuova ondata di grande #caldo in #Italia ??. Ci spiega tutto @lucalombroso ??????. htt… - ennatrasporti : Milano – Riparte la campagna “Tumore ovarico. Manteniamoci informate!” -