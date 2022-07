Ultime Notizie – Lavoro, governo verso intervento sostanzioso prima di fine mese (Di martedì 12 luglio 2022) Il governo pensa a un sostanzioso intervento prima di fine mese. Per questo e su questo ci sarà una convocazione e per ragionare di una bozza di uno strumento legislativo prima che vada in Consiglio dei ministri. Così a quanto si apprende da fonti sindacali al termine dell’incontro Draghi-Cgil Cisl Uil a Palazzo Chigi sulle ulteriori misure anti-crisi da adottare a sostegno delle famiglie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) Ilpensa a undi. Per questo e su questo ci sarà una convocazione e per ragionare di una bozza di uno strumento legislativoche vada in Consiglio dei ministri. Così a quanto si apprende da fonti sindacali al termine dell’incontro Draghi-Cgil Cisl Uil a Palazzo Chigi sulle ulteriori misure anti-crisi da adottare a sostegno delle famiglie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Luxgraph : Le ultime audizioni sul 6 gennaio e i rischi per Trump. Tutto quello che c’è da sapere #corriere #news #2022 #italy… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 12º luglio - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Euro… -